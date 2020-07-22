歐系、港系外資對世芯-KY(3661)出具最新研究報告，看好在大陸力拚CPU自製區下，世芯-KY營收、獲利將自今年起出現明顯貢獻，分別將其目標價調升到630元、558元，給予優於大盤評等。

歐系外資表示，世芯-KY在大陸擁有強大的研發團隊，專注於HPC(高速傳輸)等項目和高節點的AI，在大陸官方全力支持自家PC、CPU的政策下，預計世芯-KY到2023年的在該市場的銷售額有32%的複合年增長率，另外，則還有來自於美國市場的HPC和AI項目。歐系外資表示，世芯-KY已經大陸大領先的無晶圓廠飛騰信息技術合作，自2014年以來一直使用基於ARM的PC/NB和服務器處理器，16奈米的PC CPU項目於2019年下半年和2000年開始量產，伺服器CPU項目也有望在今年下半年投產，由於目前大陸正積極在發展自家CPU，提升自製解決方案的比例，隨著大陸CPU普及率的提高，估計世芯-KY來自大陸CPU量產的銷售今年將占比營收35-40%，2021年更上看50%，據悉，世芯-KY目前在大陸也有接獲規模約5000萬美金的7奈米案子，預計今年底或明年初會有進展。

歐系外資指出，世芯-KY在HPC(高速運算)領域具有豐富經驗，且AI客戶基礎也相當多元化，長線包括亞馬遜的項目、領先的AI初創公司，包括Habana、Astera Labs等，Habana為英特爾收購的AI創新公司，Astera Labs是一家總部位於加州矽谷中心的無廠半導體公司，都是世芯-KY業務成長的有效動能，面對不斷增長的大陸CPU和AI市場機會，給予世芯-KY目標價630元、優於大盤評等。

港系外資表示，世芯-KY第二季營收季增加8%、年增長90%，超出市場預期，大陸力拚自製CPU，根據統計，2019年大陸當地市場採用當地CPU的市場份額不到0.5%，但2020年可望翻倍，世芯-KY將為受益者，預測2020年世芯-KY營收、收益將分別增長53%、82%；2021年營收、收益將分別增長32%、41%；到了2022年，營收、收益將成長26%、28%，一舉將世芯-KY目標價由330元調升到558元、給予優於大盤評等。

(時報資訊)