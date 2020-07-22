受惠於宅經濟發酵，正崴(2392)業績自第2季重回成長軌道，由於第2季獲利出色，預估上半年獲利將超越去年同期，隨著蘋果、遊戲機等客戶新機將於第3季及第4季陸續上市，正崴樂觀看待第3季及下半年業績，在客戶訂單強勁下，正崴預估，下半年獲利可望較上半年數倍成長，全年業績可望比去年好，法人預估，全年每股盈餘可望逾4.1元。

新冠肺炎疫情難止，正崴未受到太多負面衝擊，反而因宅經濟及遠距生活需求強勁，在大陸廠區順利復工後，業績自第2季快速攀升，正崴第2季合併營收為203.11億元，季增26.85%，由於第2季獲利表現出色，正崴順利彌補第1季因疫情延後復工落後的業績，預估上半年獲利可望超越去年同期。

儘管全球新冠肺炎疫情導致下半年傳統旺季變數不少，但正崴因蘋果等客戶新產品陸續上市，樂觀看待下半年業績。

正崴董事長郭台強在日前股東會表示，由於下半年兩大遊戲機廠的新主機及搖桿模組、美系客戶平板電腦及新手機零組件開始出貨，且公司切入400G資料庫中心零組件產品，加上整組代工的電動滑板車及電動摩托車的電池模組等新產品出貨逐步放大，而第4季又是聖誕節等消費旺季，樂觀看待下半年營運。

在緬甸及印度廠部分，受到新冠肺炎疫情影響，正崴預估，緬甸及印度廠區最快第4季才會進入小量生產，預估2022年後緬甸及印度廠區貢獻才會明顯拉升。

隨著客戶新產品拉貨啟動，正崴預估，第3季獲利可望逼近去年第3季水準，單季每股盈餘可望逾2元，下半年獲利不僅較上半年數倍成長，亦有機會比去年下半年好，公司將努力讓全年業績比去年好。

(時報資訊)