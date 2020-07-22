據勞動部統計，去年投保勞保的外籍移工中，請領勞保職災給付超過1500人，意味「平均每2個小時就發生1起移工職業災害」，其中去年失能、死亡的移工就達270人，來自泰國的移工拜倫就是其中一例，在鐵工廠任職12年的他，在去年工作時發生重大職災，但雇主未通報、未給付原領工資，桃園市府依職安法、勞基法處該公司5萬元罰鍰，但公司至今仍僅給予其部分工資9萬3000餘元。

希望職工中心成員許惟棟表示，來自泰國的移工拜倫，在去年7月16日工作時不慎遭鐵塊撞到身體，當晚血便、昏迷至隔日後送醫，緊急手術後切除幾乎全部的腸子，並裝設「人工肛門」，也只能依靠點滴注射營養液維生，而雇主未通報職災，事後也未給付原領工資、相關補償。

許惟棟說，一直到移工團體通報桃園市政府，桃園市政府以未通報職災處3萬元、未按原領工資處2萬元罰鍰，經協調後僅返還9萬3000餘元的工資，「仍未全額給付」。

拜倫的兒子也現身勞動部前表示，父親來台工作來台近12年，都在鐵工廠工作，發生職災後，父親的腹部受傷十分嚴重，在6個月內父親多次開刀，醫療費越來越高，老闆卻否認職災責任，認為不是在工作時發生事故，但老闆未給付父親薪水、醫療費用，走投無路之際，導致父親在今年7月7日輕生。

勞動部表示，除了桃園市府罰鍰外，今天也會依就業服務法廢止部分移工名額，而移工因職災發生事故可申請慰問金1萬元、身故則可申請最高10萬元慰問金；勞保局則已支付職災醫療給付，而申請的的職災失能給付、職災傷病給付等仍待申請程序。

如果移工因職災與雇主發生爭議提起訴訟，勞動部也提供「裁判費」及「訴訟期間必要生活費用」扶助，也有義務律師代理扶助。

(中時 )