因應5G時代來臨，17LIVE與Amazon Web Services共同針對Amazon Interactive Video Service(Amazon IVS)互動影音服務進行合作開發。Amazon IVS是一種全新的管理服務，可以在幾分鐘內為網路或行動應用程式設置即時互動串流影音。

有Amazon IVS軟件開發套件和API，客戶還可以將互動式功能連結到串流影音中，如虛擬聊天空間、投票與意見調查、主持問答對話以及同步宣傳元素。17LIVE預計在8月開始的節目上採用Amazon IVS，是全球首位使用此服務的業者。

17LIVE表示，利用Amazon IVS，能使直播主藉由更豐富的互動體驗，拓展更多觀眾群，並延伸至新的領域。而此項終端對終端的服務，更能應對服務規模的問題，服務質量和版圖擴展的挑戰等層面。

17LIVE今年滿5周年，全球註冊用戶數超越5000萬，簽約直播主突破3.1萬人，每月產出73萬小時以上的娛樂內容高居亞洲第一，並在日本市占率超過60％，在日本非遊戲類App銷售排名當中，挺進前5名。

M17集團旗下17LIVE與MEME，已在台灣、日本、香港三個市場稱霸第一，其中，台灣超過60％的市占率，是其他競爭者的2倍。對比今年第1季與第2季主播簽約數，更是成長24％，今年在COVID19疫情嚴峻環伺之下，17LIVE仍充分展現社群影音平台優勢。

(時報資訊)