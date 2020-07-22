儘管歐盟和美國國會都傳出經濟刺激計畫有新進度，然投資人鎖定近日的漲幅，進行獲利了結。

周三日經225指數開低走低，晨收跌55.47點或-0.24%，為22828點，午休後擴大跌104點。東證一部指數跌1.55點或-0.1%，為1581.19點。日本昨日新報237名新冠病例。

索尼金融分析師表示，在疫情前的科技股已表現強勁，目前因病毒而來的社會變遷，所以仍為市場看好。反之許多「近身」的服務業則不被看好。

雖然日本已鬆綁國內旅遊，但疫情延燒，仍不為民眾看好。鐵路股下挫，東日本鐵路下降2.3%，來到七年來低點，西日本鐵路跌1.2%。

富士通觸及三年半來高位，該公司周二上調獲利預期，因其空調機器銷售強勁。

日本電產(Nidec)上漲5.7%，該電動馬達製造商報出強勁獲利，其季度營業利益微幅年增，優於市場下跌預期。

因投資人押注將提出新一輪刺激方案，以及歐盟經濟復甦基金的大有可為，證券經紀股、能源相關股獲得關注。

(時報資訊)