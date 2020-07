中央流行疫情指揮中心。(林周義攝)

新冠肺炎疫情延燒7個多月,台灣防疫成績高居世界前段班,近期國際頂尖學術期刊《BMJ》的部落格刊登一篇文章,說明台灣至今的抗疫成果。協助投稿的美國教授指出,台灣抗疫的關鍵因素之一是記取2003年SARS的慘痛經驗,成功遏止了疫情大流行。

全球已累積感染人數逾1千4百萬人,有61萬人死亡,各國面對疫情蔓延絲毫不敢鬆懈,台灣的防疫成就在中央流行疫情指揮中心的帶領下,舉世所共睹。

國際頂尖學術期刊《BMJ》的部落格在本月21日出版的專欄中,刊登一篇「What we can learn from Taiwan’s response to the covid-19 epidemic (我們可以從台灣面對新冠肺炎(Covid-19)的防疫經驗中學到什麼?)」,說明台灣運用醫療資訊科技與完善的醫療基礎設施和前瞻性的計劃相結合,可以成為遏止全國疫情大流行的強效工具。

《BMJ》期刊的全名是《The British Medical Journal》,在國際排名第四醫學期刊,僅次於《NEJM》、《The Lancet》和《JAMA》。健保署李伯璋署長表示,看到編輯下的標題「What we can learn from TAIWAN....」,心中是滿滿的感動。

協助投稿的美國奧瑞岡州立大學紀駿輝教授表示,《BMJ Opinion》是《BMJ》期刊內的一個的部落格專欄,它的內容以政策論述為主。文章中指出,截至7月7日止,台灣感染新冠肺炎病例總數(449例)和死亡病例(7例)很少,並且連續86天沒有本土病例,抗疫成功的關鍵因素之一是台灣記取2003年SARS的的慘痛經驗,積極強化傳染病的防制措施,包括制定醫院標準操作程序以因應高度傳染性疾病,另一個即是運用健保署醫療資訊科技對傳染病大流行的防範和控制,對於防疫至關重要。

台灣醫界全力配合防疫工作,利用健保卡系統和2018年開發的「醫療資訊雲端查詢(MediCloud)系統」,與出入境旅客的資料結合,開發即時警示系統。讓醫療服務提供者可以即時獲取病患的出國旅遊史、職業別、接觸史,以及在大型聚會的群聚感染情形。另為落實全面覆蓋式口罩供給,在藥師公會全聯會黃金舜理事長支持下,民眾憑健保卡可在六千多家藥局購買的「口罩實名制」控管系統,也是透過健保資訊發揮具體的作用。

另外,從人員入境之「入境檢疫系統」結合後端「電子圍籬系統」,透過電信定位訊號瞭解居隔/居檢者所在位置;電信定位訊號如有超出範圍的情形,系統會發送告警簡訊,再由警政、民政及衛政人員確認該人員居隔/居檢的落實情形以進行必要處置,落實公權力之執行、降低人員防疫作業執行的負荷。這可能是因為在疫情期間政府與民眾間的高度相互信任、國際政治孤立下促進全民團結、以及傳染病防制法的授權。

李伯璋表示,BMJ 的部落格刊登我們台灣防疫策略的文章,顯示台灣擁有完善的公共衛生基礎設施,各項防疫作為也都是超前部署,相信能獲得國際學術界知道台灣政府的努力。在疫情流行期間,要歸功於各級長官指揮若定,醫界、藥界、護理界…全力投入抗疫,感恩紀教授協助投稿,可以把台灣的成功經驗呈現在世人面前,作為其他國家學習的參考對象。

紀駿輝也說,非常感謝各位長官在台灣防疫上所做的貢獻,一方面讓台灣人能夠安全健康的生活在此全球大流行的疫情中,同時也讓台灣人能以台灣為傲。由於政府部門攜手努力,讓他有機會在多次在媒體關於武漢肺炎的採訪中,都能很驕傲地分享台灣經驗及政策,也許部分台灣人在福中不知福,美國的防疫只能以「亂無章法」來形容,讓居住在美國的所有人身陷險境。他多次和美國的同事丶學生及朋友通訊中強調,「台灣的政府及社會在此疫情中提供給在台灣的美國人最大的自由,是美國政府遠遠不及的。

(中時 )