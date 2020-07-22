迎接全猿主場新光動紫趴，兩大主題「經典嗨樂」、「嘻哈嗨樂」場場雙樂聯手，十年經典樂團Frand?法蘭黛登場在8月1日（周末）賽前為大家表演。

成立於2009年，現由女主唱Fran法蘭領軍、團員鼓手吳孟諺、吉他手江鎮宇、貝斯手許哲毓（已逝）組成。主唱Fran法蘭，同時也是詞曲創作核心，她的創作因天性的詭魅氣息，讓Frande法蘭黛的音樂既黯淡空寂，又溫軟迷幻。

鼓手孟諺來自台灣後搖滾元老「甜梅號」，吉他手江鎮宇來自「這位太太」、「周休八日」，貝斯手哲毓則來自元老樂團Tizzy Bac。法蘭黛一路從詞曲創作、編曲、錄音、剪輯、溷音耕耘製作，以輕搖滾電氣的精神詮釋人生的愁慘溫柔，視覺風格也建立起獨有的神祕風格。

Frande法蘭黛在2011年發行首張專輯《受寵若驚》。2018為《鬥魚》電影版創作片尾曲，去年則為創團第十週年，今年首度參加新光動紫趴，8/1(六)將在賽前場外舞台區為全猿主場表演，表演時間為15：40。

(中時 )