稽查人員封存已用工業用鹽混合前開添加物浸泡尚未出貨的蝦仁。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市永康區某水產行洪姓負責人，1年多來涉嫌以低價的工業用鹽，混合碳酸氫鈉、多磷酸鈉等添加物製成溶液後，專門泡製蝦仁、蛤蜊等海鮮，再販賣給攤商、餐飲業者及傳統市場的消費者，台南地檢署獲報派員同步搜索倉庫等5處地點，當場起出浸泡尚未出貨的蝦仁55箱等證物，經傳喚洪某及員工4人到案後，洪被諭令以20萬元交保，其餘3人飭回。

南檢日前獲報指某大型傳統市場內，疑有不肖業者以違法添加物浸泡海鮮等食品，再販賣給消費者後，今年6月18日見時機成熟，檢察官黃銘瑩指揮警調、衛生及國稅等單位，針對該水產行所屬設於永康區的倉庫、攤位及負責人住家等5處場所同步搜索、稽查，當場查獲涉嫌以低價的工業用鹽，混合碳酸氫鈉、多磷酸鈉等添加物製成溶液後，用來泡製蝦仁、蛤蜊等生鮮食品，再販賣給其他攤商、餐飲業者及傳統市場的不特定消費者。

搜索人員除查扣工業用鹽8包（每包約50公斤）及含碳酸氫鈉、多磷酸鈉等添加物共11包（每包約25公斤）外，還封存已用工業用鹽混合添加物浸泡尚未出貨的蝦仁55箱。檢方發現，該水產行從2018年11月設立登記至今，每月營業額約4至6萬元。

檢方指出，工業用鹽一般只做洗滌鍋爐、製作皮革、漂染布料及製造鹽酸等原料用途，且碳酸氫鈉、多磷酸鈉等添加物僅限於食品製造或加工必須時使用，不得使用於以生鮮型態販售的產品，如果長期食用浸泡上述溶液的生鮮產品，恐對人體健康造成危害，除針對扣押物品逐一採樣外，也將會同衛福部食藥署、市府衛生局追查下游流向。

(中時 )