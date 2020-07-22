面對英美兩國施壓，大陸科技龍頭華為的5G建設面臨嚴峻挑戰。對此，近日有外媒報導稱，大陸商務部正考慮對諾基亞、愛立信等歐洲企業進行報復和反制。對於這項說法，大陸商務部出面駁斥，根本就是假新聞。

中國外交部發言人汪文斌表示，這些新聞的來源及出處都是歐洲媒體援引了《華爾街日報》所謂知情人士的說法，但這些說法都是毫無依據，是惡意捏造的假新聞；汪文斌強調，「編造類似假新聞無非是為了挑撥中歐之間的良好合作關係。」

汪文斌進一步指出，陸方在5G的問題上，保持著一貫的立場；大陸對包括諾基亞、愛立信等歐洲企業在內的各國電信企業參與大陸5G市場保持開放態度，上述企業已經在陸方有些項目中中標。

汪文斌也藉此向外呼籲，大陸反對個別國家濫用國家安全概念、違反國際貿易規則、排斥特定國家的特定企業這種錯誤做法；希望歐洲國家也能為大陸企業提供一個公平、公正、開放、非歧視的營商環境。

(旺報 )