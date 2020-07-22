示意圖：綠籬移除，加草地加一棵桃樹。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港文開書院22日景觀再造開工。（吳敏菁攝）

鹿港文開書院22日景觀再造開工。（吳敏菁攝）

鹿港文開書院是文化的搖籃。（吳敏菁攝）

鹿港人文薈萃，鹿港文開書院是清領時期重要的書院建築，自古以來即是鹿港知識分子的精神原鄉，也是進士舉人的搖籃，共出了6名進士、9名舉人及100多名秀才，彰化縣政府爭取「千帆入港～再造歷史現場專案」其中就將文開書院復活成為漢學中心，22日景觀再造開工了，期待周邊鹿港天后宮、龍山寺等文化地標。

文化局指出，內政部於1985年將鹿港文武廟本體指定為古蹟，縣府將以「鹿港文開書院」為中心，推動「彰化縣跨文化漢學中心」，活化書院空間，重現傳統詩歌、文學、戲曲等人文精神，作為傳承華人文化的交流平台，這次爭取景觀再造，更現風華。

縣長王惠美22日主持漢學中心景觀工程開工典禮，表示彰化建縣近300年，縣府爭取中央經費進行「千帆入港～再造鹿港歷史現場」，包含「文開書院漢學中心景觀工程」，這次改善重點，有人行步道環境、更新導覽告示牌與街道家具及周邊景觀整體規劃並打造漢學中心戶外講堂等，預計於年底修復完成，總經費828萬元，希望在地鄉親能利用這個場域學習，傳承漢學。

未來結合周邊文化資產景觀，鹿港天后宮、龍山寺、丁家古厝、鹿港民俗文物館、福興穀倉歷史場景再造營運中心及和興派出所青創基地等空間，值得來趟文化散步，一路走來多采多姿、古韻流長。

(中時 )