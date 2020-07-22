埔心是彰化最密集的福佬客農村聚落，這次並未列入讓當地居民都覺得可惜。（吳建輝攝）

疫情衝擊國內經濟，政府為搶救低迷消費推出各式「振興券」，而今天上午9點由客委會加碼1.32億元推出的「浪漫客庄旅遊券」開放登記，抽中的民眾可以在桃竹苗、中投、雲林等11縣市指定店家使用，不過中臺灣，唯獨彰化沒有，就有民眾表示，農遊券在彰化可以消費的店家數墊底，客庄券竟也沒有彰化，大嘆彰化人是否卡細漢。

今「浪漫客庄旅遊券」開放登記，凡持有我國身分證或居留證的非本國籍配偶等，都可登入參加抽籤，中籤後可領到8百元的電子票券，今開放登記果不其然又讓民眾卡關，一早許多民眾反映，加LINE後進去就顯示「操作錯誤」，試了又試但始終點不進去，

記者約在11點半左右開始實測，從加入、註冊到完成，約莫花費10分鐘，過程出現幾次畫面卡住沒有回應，但仍順利登記完成。(吳建輝攝)

擁有百萬人口的農業大縣彰化，農遊券合作店家僅有76家，是中部５縣市最少，現在就連客遊券都被排除在外，讓彰化人覺得被排擠；彰化縣政府民政處回應，客遊券並非獨漏彰化，雖然覺得可惜，但彰化確實沒有客庄商圈。

像埔心鄉是彰化最密集的福佬客農村聚落，並未列入當地居民都覺得可惜；而彰化成美文化園區內的「成美公堂」，建築雖以客家傳統建築為主，仍未列入客遊券消費店家，但有藝fun券能使用。

彰化成美文化園區內的「成美公堂」，建築雖以客家傳統建築為主，仍未列入客遊券消費店家，但有藝fun券能使用。（吳建輝攝）

民政處副處長邱錦模表示，客庄旅遊券是針對客庄，彰化埔心雖有福佬客農莊村落，但並非客委會認定的客庄，像內灣、北埔有真正的客家商圈，才被列入；而農遊券農業處則回應，店家送件審核權在農委會，一開始資訊不透明，店家送件資訊不足，未來會持續輔導店家參加。

(中時 )