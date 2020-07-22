台灣往年這時候是颱風季，颱風一個接一個生成、侵襲台灣。但今年7月到目前為止一個颱風都沒有，每天被33至36度高溫折磨，究竟今年夏天是出了什麼事？天氣風險公司指出，原因是今年高壓異常強勢，完全壟罩台灣，氣候越來越熱帶化，「總而言之就是氣候變遷」。

今年夏天怎麼了？(翻攝自 天氣風險 WeatherRisk臉書)

天氣風險公司在臉書指出，夏天本來就是太平洋高壓的主場，但今年6、7月的高壓已經異常強勢，勢力範圍完全壟罩台灣，以至於西南季風難以吹送到台灣附近，梅雨季提早6月初結束，開始天天高溫酷熱。也因為高壓霸佔低緯度海面，讓熱帶擾動沒有風而難以發展，「7月到目前為止的颱風生成數量持續掛0，越來越有機會達成7月無颱風的紀錄」。且從中長期的預報趨勢來看，到8月上旬太平洋高壓沒有減弱的訊號。

為什麼今年高壓如此異常？天氣風險公司說，原因要等氣象學界後續研究，目前初步有2種看法：一種是印度洋海溫偏高，尤其是西印度洋一帶的上升對流雲系很旺盛，讓東印度洋、靠近中南半島和菲律賓一帶出現下沉氣流，增強高壓勢力。第二種是有研究指出，聖嬰年隔年，菲律賓至南海一帶的高壓勢力都會比較強，讓高壓容易往低緯度伸展。總而言之就是氣候變遷導致。

(中時新聞網)