動畫《怪俠佐羅力》翻拍同名漫畫，曾經被日本媽媽列入不良書單，因天馬行空的創意內容，征服所有不愛閱讀的小朋友，讓家長們也重新評估。作家原裕說過：「不論遇到什麼困難，佐羅力都絕對不會放棄。我認為懂得運用智慧、度過難關，這種『不放棄』的精神，是長大進入社會以後最重要的事。」正向的「佐羅力精神」不僅讓台灣的國小校長帶領孩子共同閱讀，也列入台灣圖書館和各媒體報導的優良刊物。

在日本熱賣33年，狂銷3000萬本《怪俠佐羅力》，也曾在2014年獲選為日本東大生在小學時期讀過最有趣的兒童書之一，更在去年教育部發布「108年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」中進入6-11歲學童書榜「知識型漫畫」的第一名。

胸前有ZZ標誌、頭戴黑色眼罩，浪跡天涯的惡作劇天才「佐羅力」，在追夢旅程遇上山豬兄弟「伊豬豬」和「魯豬豬」，三人展開了一段充滿歡笑與淚水交織的修煉之旅，雖然由惡作劇展開，但內容故事包含偵探、尋寶或救人任務，以及發明工具的創意，佐羅力能向天國的媽媽證明自己的能力，奮力成為世界第一的「惡作劇之王」。

動畫版《怪俠佐羅力》將在7月22日起週一至週五晚上7點，在中華電信MOD 104頻道龍華動畫台播出。

(中時新聞網)