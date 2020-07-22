高雄銀行（2836）雖在2011年每股虧損達1.17元，不過，在長期耕耘之後，2020年上半年終於繳出亮眼的成績單，每股盈餘0.43元，比前9年的同期獲利都好。

高銀22日表示，面對全球降息及新冠肺炎疫情衝擊，銀行業今年上半年的業績，普遍衰退二至五成，高雄銀行在2019年4月到任的董事長朱潤逢帶領下，一方面配合高雄市府的政策，除了繼續推動「金融三箭」外，加碼推出「齊心防疫、高銀最相挺」專案融資，同時也配合政府政策辦理企業紓困及振興貸款，與客戶一起共度難關。

高銀表示，全方位的努力經營，今年上半年稅前盈餘達4.6億元，每股稅前盈餘(EPS) 0.43元，交出了一張漂亮的成績單。

這也是高銀在2011年每股虧損1.17元之後，9年來獲利的新高，高銀2019年上半年每股盈餘0.35元，2018年上半年0.20元，2017和2016年都是0.39元，2015年和2014年分別為0.40元和0.27元，2013年和2012年分別為0.27和0.32元，2011年則是虧損1.17元。

高銀指出，獲利攀高，主要是高銀在配合各項政策的同時，也致力於銀行體質的改善，積極打銷呆帳，並加強逾期放款的收回，截至2020年6月底的逾期放款金額，已由2018年底的14.95億元，降至4.99億元，逾放比率更由2018年底最高峰時的0.81％，降至目前的新低0.28％。

高銀表示，為了強化銀行風險承擔能力，高銀大幅提列備抵呆帳，覆蓋率也由147.92％增加至410.54％，創下歷年的新高紀錄。

高銀強調，自民營化以來，已逐步擺脫公營行庫僵化的巢臼，營運決策益發具有彈性，資產品質益形良好，為了適應經濟環境及金融市場日益激烈的競爭情勢，高雄銀行將持續強化經營體質，期以清新的形象，專業的經營決策與方法，再創新猷。

(工商 )