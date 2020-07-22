台北上海「雙城論壇」22日召開，台北市長柯文哲參與產業經濟交流分論壇時表示，參與經濟分論壇永遠人數最多、畢竟這還是大家最為關心的議題，指出疫情變化之下，經濟將進入「新常態」時代，但具體長什麼樣子，台北市預計要在下半年會舉辦9場產業座談會，邀請產業人士一起來討論。關鍵的是柯文哲指出，既然這次雙城論壇採取視訊會議可以成功，也在現場邀請上海市可以一起舉辦雙方產業的視訊座談，特別是在這9場座談在內，來了解有那些可以一起討論。

而視訊另一端的上海方面也表態贊同，希望柯文哲可以邀請一起參加。柯文哲也表示將請台北市產發局方面來做聯繫邀請。

柯文哲表示，面對後疫情時代下的社會經濟模式一定會改變，坦言要回到過去經濟模式大概不太可能，所以現在有個名詞叫做「新常態」。但「新常態」長什麼樣子，他說台北市將在下半年要舉辦9場產業座談，將邀集產業界人士一起來討論。

(旺報 )