各界一起啟動「水蜜桃的故鄉在梨山」活動，象徵系列活動正式揭開。（陳世宗攝）

梨山水蜜桃名號響亮，產期從6月下旬至8月中旬，目前正是最好品嚐時節。（陳世宗攝）

梨山茶沖泡後茶湯水色蜜綠帶黃，香氣清揚、略帶花果香，滋味清醇鮮爽。（陳世宗攝）

台中市和平區公所舉辦的「水蜜桃的故鄉在梨山-2020梨山森活節」活動將於7月31日登場，22日則在市政大樓惠中樓舉行記者會；副市長令狐榮達特向民眾介紹將登場的水蜜桃系列活動，邀請遊客趁暑假上梨山度假避暑，享受梨山高山茶、品嚐甜美多汁梨山水蜜桃、欣賞原民風情泰雅歌舞。

令狐榮達表示，梨山水蜜桃名號響亮，栽培面積約有462公頃，主要栽培有上海水蜜桃、新白鳳、大玉白鳳、中津白桃、瀨戶內等優良品種，甜度13度以上，肉質緻密，果汁多，成熟後氣味芬芳；產期從6月下旬至8月中旬，目前正是最好的品嚐時節。

令狐榮達說，梨山茶年產量約280公噸，茶區位於海拔1800至2500公尺高地，得天獨厚的地理環境形成孕育茶樹最佳環境；茶葉柔軟、茶菁肥厚、果膠質含量高，成茶外觀色澤翠綠，沖泡後的茶湯水色蜜綠帶黃，香氣清揚、略帶花果香，滋味清醇鮮爽，是送禮最佳聖品。

和平區公所代理區長古志偉表示，今年和平區公所持續以「水蜜桃的故鄉在梨山」的市場品牌定位，要將全國品質最好、種植面積最大、產量約占全台水蜜桃一半的五星級梨山水蜜桃，行銷到全國各地；公所今年再度結合台灣楓康超市全台48家門市，同步上架梨山水蜜桃銷售。

古志偉強調，這次區公所結合台灣大和志工社會關懷協會鼓勵健走參加者走完全程，每一位參加者憑完賽證明，可由公益團體捐100元給全國最高圖書館「山那邊夢想書房」，作為「閱讀從角落出發」活動執行經費，達到守護公益、環境、文化的價值目的，歡迎民眾參賽做公益。

8月7日、8日活動則連結梨山、環山、佳陽、松茂4個原民部落，推出2天1夜的部落生態旅遊，讓更多遊客深度體驗泰雅文化傳承的深厚底蘊，歡迎民眾前來體驗部落生活。

(中時 )