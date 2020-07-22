台北市立動物園大貓熊寶寶出生第24天，園方今指出，保育員私下都叫牠「柔柔」，因為圓滾滾「肉肉」的模樣相當可愛，保育員也觀察，柔柔的個性跟爸爸「團團」比較像，性情不慍不火，不會扭來扭去呱呱叫，動作也比較輕柔，不像「圓仔」小時候不管是喝奶、打呵欠、翻身和伸懶腰的都大喇喇。

大貓熊寶寶出生24天，個性也漸漸顯現，曾經參與「圓仔」照養的資深保育員指出，相隔7年再度接手照顧貓熊寶寶，發現姊妹的個性相差很多，圓仔妹「柔柔」的個性，像一個文靜乖巧的小女生，和爸爸「團團」的個性也較相似，比起姊姊動作輕柔許多。

保育員指出，會叫寶寶圓仔是因貓熊寶寶喝完奶後，圓滾滾的小肚子模樣特別可愛，因此大家私下都用「柔柔（肉肉）」來稱呼「圓仔妹」；貓熊寶寶雖才24日齡，拍照時還會擺出許多可愛的姿勢，真的超萌。

此外，動物園每到夏天，飼料調配中心會幫動物準備清涼又消暑的健康冰品，補充食物均衡，園方指出，冰品分為桶冰和杯冰，會先將新鮮蔬果切丁，再放入桶中加入飲用水，移至冷凍庫中，大約3天就會完全結凍，而杯冰則是給體積較小的動物。

保育員指出，根據不同動物，也會客製化不同的配方，像是小爪水獺食用的魚冰、斑點鬣狗食用的肉冰和黑猩猩食用的水果冰，讓動物吃得健康又涼爽。

(中時 )