振興三倍券上路至今，許多店家也祭出各種優惠，吸引民眾消費，網友看了有感而發，現在實體券優惠爆多，反而綁信用卡的人最不划算，這樣讓當出搶著上網登陸信用卡的人，情何以堪？貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

網友在PTT上發文分享，真的快笑死！15日之前，信用卡綁三倍券的優惠訊息鋪天蓋地，舊戶綁定平均會回饋2400元左右（領實體券是回饋2000元的意思），所以平均下來，比領實體券多賺了400元左右。

原PO指出，當時的氛圍好像去買實體券，都是跟不上時代的人，沒想到三倍券上路後，實體商店公布更優惠的訊息，並舉例說明，昨天聚餐的餐廳，只要帳單超過3000元，並以紙本券支付，就送免費餐券（價值600元），比信用卡還更優惠。

原PO也說，現在回頭看發現，其實綁信用卡最不划算，很多店家推的優惠都大勝信用卡回饋，且實體券等同於現金，流通性高，連彩券行也收，除了要花點時間購領之外，其他根本就屌打綁信用卡，這讓當初守著電腦網頁搶登錄的人，情何以堪啊？

貼文曝光後，吸引許多網友回應，「真的路上一堆紙本爽回饋」、「還蠻認同樓主的，有一家餐廳直接當兩倍用，超爽」、「樓主說的是事實，當初搶綁信用卡真的是白痴，是實體隨便都回饋500元以上」。

但也有網友反對表示，划不划算需要看個人的消費習慣，且有不少實體券的優惠需要滿額才可使用，若沒有特別想買什麼，不如選信用卡，按自己的速度花，小額小額的用到年底。

(中時新聞網)