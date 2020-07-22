苗栗市中山路往郵電街路口處，22日發生兩輛機車追撞事故。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市中山路往郵電街路口處，22日發生兩輛機車追撞事故，造成4人受傷送醫。警方調查，雙方酒測值為零，詳細肇事責任有待進一步調查釐清。

警方調查，74歲徐姓老翁騎車行經中山路，往郵電街方向時，疑未未依規定搶快轉彎，後方李姓女騎士反應不及發生追撞。2兩機車後座在有乘客，追撞事故造成4人受傷。

苗栗縣消防局獲報趕抵救援，現場1名男子倒臥馬路，另3名女子站在路旁，分別有擦挫傷。路人見狀拿出雨傘幫忙遮陽，也有人協助指揮交通，受傷4人由救護人員送醫救治。

(中時 )