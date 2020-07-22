聚積(3527)宣布，與LED視覺系統廠商雷迪奧長期合作，已經將LED顯示屏技術成功應用在影視娛樂產業。去年在迪士尼串流平台上大受歡迎的星際大戰原創影集《曼達洛人》，就是最先於攝影棚以LED顯示屏取代傳統綠幕製作的影視作品之一，其使用的三維(3D)LED顯示屏搭載聚積的LED驅動IC MBI5252，打造完美虛擬場景供拍攝使用。

聚積與雷迪奧合作，將LED顯示屏技術成功應用在影視娛樂產業。(圖／業者提供)

聚積表示，此三維LED顯示屏採用的是聚積驅動IC MBI5252，其在此當中扮演的關鍵腳色在於實現高品質畫面，MBI5252是專為LED全彩顯示屏應用設計的驅動IC，其可精準控制通過LED顯示屏的電流，確保整體畫面的亮度與均勻性，並提供高達14位元灰階以顯示更多色深，以及高刷新率(3840Hz)，避免拍攝時頻率干涉現象。

聚積表示，與傳統綠幕相比，使用LED顯示屏最大的益處是在於LED光源提供真實光影效果與細膩色彩表現，讓拍攝畫面更加完美。從電影製作面來看，使用LED顯示屏作為背景，可以協助電影視覺特效部門加速電影製作效率，並降低總體成本。對於科幻電影的拍攝演員來說， LED顯示屏能創造出沉浸式的場域，使其更能夠快速進入角色，演員不必再單靠憑空想像。此外，LED虛擬場景能夠做到自由切換場景，讓電影製作計畫不受影響，目前已有劇組採用此項技術來因應。

聚積總經理陳企凱表示，聚積對於將LED顯示屏技術應用於影視產業上，感到相當興奮，相信在LED創新的支持下，將為觀眾帶來無與倫比的體驗，聚積未來將與雷迪奧持續合作，一齊推動電影及電視製作邁向下一個新的里程碑。

(時報資訊)