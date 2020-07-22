暑期讓小朋友們最歡樂的「2020新竹市兒童影展」將於下周末登場，今年以遠足為主題，讓小小觀眾不用出國也可以透過電影環遊世界，影展為期1個月，每周6天、每天3場，總計播放73場次，將播放來自荷蘭等15國電影，今天中午起開始購票。

市長林智堅表示，今年兒童影展分為6大單元，除了呼應新冠肺炎疫情解封的「遠足」，還有多部由小說、繪本、漫畫改編的電影、讓孩子接觸各種生命難題的「面對成長」電影，還有搭上新竹市立動物園的熱潮，策畫「我愛動物」單元，讓孩子認識動物了解生命的奧祕。

今年的影展為期1個月，將播放來自荷蘭、德國、韓國、巴勒斯坦等共15國共73場次電影。另外，還有4場免費戶外星光電影院，將放映高人氣的「玩具總動員4」、「獅子王」、「冰雪奇緣2」，室內電影票每場只要20元，中午起開始接受購票。

今年兒童影展還有包括「魔浪超劇場」、「紅鼻子馬戲團」、「斑馬人演劇團」、「飛樂鈴揚藝術坊」等兒童劇場。另有創作體驗課，包含「小小冒險家─森林探險記」互動式故事體驗、「台灣動物來唱歌」台語生態課及「一起郊遊去─黏土創作」3堂課，讓孩子體驗創作的樂趣。

文化局長黃竫蕙指出，今年全台首映影片高達11部，其中開幕片「熊熊愛我」及閉幕片「少年偵探團」都來自荷蘭全台首映片。另外，為讓家長及孩子能深入了解電影，針對8部影片，將請來導演麥覺明、知名作家李偉文等進行映後導讀和座談。

4場免費、星光戶外電影院，將在8月1日、15日、22日及29日周六晚上7點分別在香山國小、鹽水公園、青草湖夜市及北新公園各放映「獅子王」、「玩具總動員4」、「哆啦A夢─大雄的月球探測記」及「冰雪奇緣2」等4部經典動畫。

至於室內放映及劇團表演為購票入場，每張20元，民眾可至年代售票網站、7-11超商i-bon、全家便利商店FamiPort等超商購買，另外，每場開演前30分鐘也開放現場購票，數量有限，售完為止。詳情可至官網瀏覽。

(中時 )