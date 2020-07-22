暑假來臨，國家圖書館提供學童暑假在家看電視閱讀電子書的新體驗。「國圖到你家數位頻道」已經在中台灣有線電視上架，有各政府機關授權之80部影片及49本電子書，民眾在家看電視閱讀電子書。

「國圖到你家數位頻道」在「台灣數位光訊科技股份有限公司」的哈TV＋智慧電視盒上架。收視區域包含台數科旗下系統台，台中市：台灣佳光電訊，大屯有線電視，南投縣：中投有線電視，雲林縣：佳聯有線電視，嘉義縣：大揚有線電視，台南市：新永安有線電視。區域範圍用戶可透過「哈TV＋智慧電視盒」收看「國圖到你家數位頻道」的內容！

國圖館長曾淑賢表示，特別推出在家閱讀、學習的避暑方案，讓大家在炎炎夏日享受閱讀樂趣，體驗數位生活，此方案讓民眾透過電視閱讀電子書，觀賞知識性和娛樂性兼具的影片，家長不必擔心孩子的視力問題，銀髮族也可輕鬆觀看，沒有視力不佳的困擾。

民眾在「國圖到你家數位頻道」，可觀看由各政府機關授權之80部影片及49本電子書，包含文學、觀光旅遊、藝術文物、自然生態、人文歷史、科學工藝、樂活等多樣主題。

電子書有適合樂齡閱讀及適合親子共讀的兒童繪本，兒童繪本配有旁白、動畫音效及互動測驗，其中有4本AR互動繪本：「饅頭‧星星‧海草床」、「小螃蟹遊台江」、「果實漂漂」和「燕鷗樂園」。

民眾利用手機下載「國圖到你家遙控APP」，即能進行與繪本的AR虛擬物件進行互動，以「燕鷗樂園」為例，當翻到故事中主角鳳頭燕鷗時，手機搖控器會給予震動提示並跳出AR互動的訊息，透過掃描繪本畫面，活跳跳的鳳頭燕鷗就會出現在手機螢幕前，相當有趣。

有關下載「國圖到你家APP」及「國圖到你家遙控器APP」，可參閱國圖到你家網站服務介紹／使用說明。

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