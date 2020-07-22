在台南市專門販售砂糖的黃姓業者，涉嫌低價進口砂糖後，再冒用台糖商標高價賣出賺取差價，迄今牟利超過100萬元。台南地檢署指揮警方及衛生局兵分5路同步搜索後，當場查扣台糖50公斤裝空袋100多個及冒用台糖商標進口包裝糖180包等物，訊後黃某被依涉嫌詐欺、商標法及食安等罪嫌諭令25萬元交保。

警政署保安警察第二總隊日前接獲台糖公司報案，指台南市某銷售砂糖的黃姓業者，涉嫌冒用台糖商標販賣進口低價砂糖，檢警歷經半年蒐證調查後，17日持法院搜索票兵分5路同步搜索，黃某的營業處所、倉庫及住處等5處場所，除查扣台糖50公斤裝空袋 100多個、冒用台糖商標販賣進口的50公斤包裝糖180包 、磅秤、縫袋機、帳冊、客戶資料等證物外，還約談黃某、黃妻及黃妹等人到案說明。

檢警初步調查發現，黃某等人涉嫌進口價格800元的50公斤包裝糖後，裝入台糖50公斤裝的空袋內，再以1050元的高價銷售，初步獲利超過100萬元，全案仍持續擴大清查中。

(中時 )