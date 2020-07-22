瞄準烘焙市場龐大商機，全家便利商店今（22）宣布，將在全台擴大開賣法式「現烤可頌」、中式「千層餅」兩款現烤點心，預計今年拓展至百店，其中「現烤可頌」使用法國直送冷凍麵糰，以法國國際級認證奶油AOP作為原料製作，每日於店舖內現烤後販售；「千層餅」則攜手知名品牌「弄餅家」合作，推出鮮肉、芋頭、芝麻三款人氣口味！

全家今年初開始在部分店舖測試販售「現烤可頌」、「千層餅」，目前合計已有20家店，以車站型店舖為主，台鐵店就占了一半以上，其它還有台北101、新光醫院、草悟道店等高人流商圈。其中，現烤可頌有12家店、千層餅有19家店，部分門市兩種品項都有販售，也可單獨拓展，預計今年合計要展至百店。

全家鮮食部部長黃正田表示，全家持續以多元化鮮食滿足消費者不同時段的餐食需求，例如去年測試推出烤馬鈴薯，以小份量、方便性、健康的原型食物受到好評，目前已拓展至近百家店舖，成為「夯番薯」後的現烤點心小金雞，觀察銷售時段集中於下午3～5點，顯示便利商店除了滿足正餐需求，下午茶時段也出現嶄新商機，因此，今年預計以「現烤可頌」、「千層餅」兩款中西式現烤點心全力搶攻市場。

黃正田指出，導入現烤千層餅主要來自全家針對台鐵車站店，不斷思考可方便旅客型消費者快速取、好攜帶的即食鮮食，而鮮食開發團隊尋覓多時，發現經典中式點心品牌「弄餅家」，總是在車站或是轉運站的小小攤位前顧客大排長龍，經了解口味多元、老少皆宜是歷久不衰的原因，故特別與「弄餅家」合作，推出鮮肉、芋頭、芝麻「千層餅」三款人氣口味。

據全家介紹，「弄餅家」千層餅以真材實料、獨家純手工作法創造出千層的鬆軟口感為主要特色，其中，經典「鮮肉千層餅」，採用CAS認證合格的豬後腿瘦肉，吃起來不會太油膩；「芋頭千層餅」則是將芋頭去皮後，以蒸煮方式保留芋頭原有的香氣與鬆軟度，散發淡淡的甜味；「芝麻千層餅」使用新鮮黑芝麻打散後填進餅皮中，內餡飽滿。千層餅單顆售價30元，搭配指定飲料可享49元超值配優惠。

另，全家「現烤可頌」使用法國直送冷凍麵糰，以法國國際級認證奶油AOP作為原料製作，每日於店舖內現烤後販售，觀察目前銷售情況，顧客大多買來當作早餐或下午茶點心，且時常搭配咖啡併買，單顆售價25元，並推出2入39元與購買可享有搭配單品咖啡半價的長期優惠，可頌迷在便利商店就能輕鬆享有下午茶專賣店等級享受。

(工商 )