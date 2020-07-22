三倍券明（23）日起開放店家兌領，財政部提醒注意四大事項，店家就可以輕鬆領，全力拚經濟。 自7月23日起至明年3月31日止，店家可辦理三倍券兌領。為協助店家輕鬆兌領，財政部提醒注意下列四大事項：

一、有統一編號的所有店家，可直接到全國6,221家兌付金融機構，包括銀行、郵局、農漁會、信用合作社辦理兌領，先填好三倍券背面資料及兌領單交給櫃檯人員，兌付金融機構就會將金額直接存（匯）入同戶名帳戶內。

二、有統一編號的獨資店家，可選擇將兌領款項存（匯）入負責人帳戶，但需要提供稅籍或商業登記證明。

三、沒有統一編號的店家，可以委託商圈、市場攤商管理組織、產業公(協、工)會或職業工會等協助兌領；由受委託組織到兌付金融機構，將填好背面資料的三倍券及兌領單交給櫃檯人員，辦理兌領後存（匯）入帳戶，再由受託組織轉發（匯）給店家。

四、無法委託代領的自營作業者，如有投保職業工會，可以由本人攜帶身分證件及存（匯）款帳戶資料，到八大公股銀行（臺灣銀行、土地銀行、兆豐銀行、合作金庫、第一銀行、彰化銀行、華南銀行、臺灣企銀）1,379家分行辦理兌領；其中，新加入工會者，另持繳納入會費證明，經銀行確認職業工會會員身分後，即可直接兌付存（匯）入本人帳戶。

(工商 )