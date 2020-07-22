玖壹壹〈過來我家坐〉MV場景特別打造玖壹壹專屬公車。混血兒娛樂提供

玖壹壹〈過來我家坐〉MV場景特別打造玖壹壹專屬公車。混血兒娛樂提供

平民天團玖壹壹7月22日高唱最新單曲〈過來我家坐〉，MV場景特別打造玖壹壹專屬公車，用此比喻成一個家，在行駛的過程中陸續邀請朋友上車，健志認為家裡是與朋友相聚的最佳場所：「大家喝紅酒，一起玩Switch，輸的人就罰酒。在家喝酒有個好處就是比較安全，喝醉了就在家裡休息，也不會鬧事。」洋蔥家裡有專屬錄音室，很多朋友、藝人去他家錄音，「自己有個堅持，就是錄音室裡絕對不能吃東西，但是可以喝酒放鬆。」而春風很少找人來家裡坐，都是在公司比較多，「一群人打打電動，重點不是做什麼，是跟誰在一起。」

玖壹壹三人定居在台中市，目前都是與家人同住，考慮再買房嗎？團員們同聲表示：「未來如果賺大錢的話當然會再買房！」至於家中哪處是三人最放鬆自在的地方？洋蔥首推位於頂樓的錄音室，「因為隔音超好，在裡面隨時想大聲唱歌就唱歌，有靈感隨時都可以想寫歌就寫歌」；健志則妙答：「我沒有家，我只有窩 。」而春風顯得淡然：「自己家都很自在啊，如果硬要選應該是臥室吧！」

三人同時以台語饒舌的方式演唱錄製〈過來我家坐〉，洋蔥久未開饒，這次展現快嘴功夫，整首歌以台語演唱，希望能夠更接地氣。三人創作〈過來我家坐〉的想法來自於閉關澎湖，埋首創作好幾天卻發現都沒有公司的人、也沒有朋友來探望，好像少了點靈感，三人討論是否能夠有澎湖在地的朋友們能夠來坐坐，激發創意、解悶，這首歌曲就此誕生，健志笑說，「大家有是沒事都可以去串門子，家裡就是個解憂的地方」。〈過來我家坐〉單曲22日數位上架、MV將於17：00在玖壹壹官方YouTube頻道上線。

玖壹壹〈過來我家坐〉MV場景特別打造玖壹壹專屬公車。混血兒娛樂提供

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(中時 )