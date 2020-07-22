張姓老翁子女長期旅外，晚年生活起居均由葉姓婦人照料，因此將財產交由葉婦處理，張翁病故後，葉婦提領200萬元遺產，遭張子控告侵占等罪。台北地院審結，認定張翁生前就把財產交付葉婦，沒有遺產繼承問題，判葉婦無罪，可上訴。

張子指控，父親2017年10月間因癌症末期陷入昏迷，同居人葉婦竟持父親存摺、印章至銀行提領200萬元，據為己有；檢察官偵查後，依偽造文書、詐欺取財、侵占等罪起訴葉婦。

法院審理期間，葉婦否認犯行，辯稱張翁子女長年定居國外，翁床期間都是她在照顧，張翁很信任她，早已將存摺、印章交由她保管，說需要用錢可以從裡面提領，直到張翁在醫院安寧治療，也是她在陪伴，提領200萬元大部分支付醫療、喪葬費用。

法官傳喚張翁的胞兄及友人，2人均證稱，張翁與葉婦同居10多年，生病期間都是葉婦跟1名外藉看護共同照料，張翁兒子在大陸工作，女兒則在泰國，偶爾才回來探望。張翁的病情、住在哪裡及病故時，都是葉婦通知他們。

胞兄更說，他曾告訴張翁，葉婦不離不棄，照顧你到臨終，「證明了你沒看錯這個人」；他詢問要不要寫遺囑，張翁告知所有財產、有幾間房子，葉婦最清楚，包括錢在內，什麼事情都請葉婦處理，完全信任葉婦，沒必要寫遺囑。

法官根據醫院護理紀錄，多處記載葉婦陪伴，足見張翁與葉婦的彼此信任、關係密切，故採信葉婦辯詞及證人證詞；檢察官雖聲請傳喚張翁子女作證，但法官認定張翁生前就將財產交由葉婦處理，子女長期旅外，對於兩人間的財產互動關係並不清楚，因此認定沒有調查必要，判葉婦無罪。

(中時 )