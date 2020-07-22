藝人馬國畢疑似八百萬債務未還清，被直擊在街頭險與一名黑衣男爆發衝突，而這也是與前妻離婚導火線，不過當年結婚前夕時，馬國畢在車內尋短，事後竟還公開指責前妻，不過當時女方仍不離不棄嫁給他，如今看來格外諷刺。

馬國畢當年婚前跟老婆謝依純吵架，竟在車上輕生導致座車被燒毀，連同車內喜帖、婚紗照都被燻到焦黑，此外還公開指責前妻「結個婚也囉哩叭嗦，我一生都要跟這個女人過就慘了」，不過當時懷有三個月身孕的前妻仍不離不棄，並表示：「這沒有什麼事，婚禮會照常舉行，人沒事就好」，照原定計畫和馬國畢完婚。

不過馬國畢婚後因職棒簽賭欠下5千萬賭債，讓前妻擔憂在外欠債會傷到小孩，便狠斬3年短命婚姻，雖然極力修補和前妻關係，只得到對方冷回應，因此目前兩人唯一交集就只剩女兒。

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