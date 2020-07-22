即使川普政府與北京因新冠疫情鬧僵數月仍未見轉機，不過總統川普表示，關於美國與大陸或其他國家合作研發疫苗持正面態度，「我們願意與任何人合作，只要能帶給美國好的結果」。

據路透社報導，被問到是否有意與大陸合作研發疫苗，川普表示無論大陸是否為第一個研發疫苗的國家，只要能帶給美國好的結果，美國都願意與任何人合作。川普數月以來因新冠疫情，一再指責大陸政府隱瞞疫情以及早期防疫不力，才導致病毒蔓延至全球，釀成14萬美國人民喪命。不過對於疫情日益惡化的美國而言，對於快速有效的疫苗的需求愈來愈急迫。

報導稱，研究人員根據一項受到密切關注的中期研究顯示，就在川普發表這段言論前一日，由大陸康希諾生物公司（CanSino Biologics Inc.）和中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發的冠狀病毒疫苗，似乎對大多數受試者都是安全的，且能誘導免疫反應。

報導指出，被視為對抗新冠病毒的候選疫苗之一的康希諾疫苗是在早期人體試驗中，成功誘發健康人士的免疫反應，而沒有出現危險的副作用。另外，美國生技大廠莫德納公司（Moderna Inc.）以及德國生技公司BioNTech SE與美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）合作研發的疫苗也正在準備進行早期人體試驗。

至於牛津大學和英國-瑞典藥廠阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）研發的疫苗成功安全地引發人體產生免疫反應，相關研究成果已發表在醫學期刊「刺胳針」（Lancet）的報告中，不過仍需要更大規模試驗。

(中時新聞網)