國際疫情越來越嚴峻，台灣疫情雖然平穩，但邊境始終緊鎖，台大公衛學院院長詹長權認為，以棒球比喻，台灣還在九局上半，不小心就會被翻盤，必須增加檢驗量能，落實入境篩檢等策略，才有辦法因應邊境解封後的防疫決策。

台大公衛學院今天舉辦抗COVID-19每週例行說明會，邀請美國史丹佛大學教授王智弘一同參與，雙方並宣布將合作啟動如何縮短台灣入境檢測居家檢疫天數的研究，同時配合台大公衛學院進行中的社區血清學調查，希望繼口罩之後，打造「台灣解封模式」，幫助全世界。

台大公衛學院副院長陳秀熙表示，現在國際包含美國、印度等疫情越來越嚴重，上周曾提到，若各國進行控管與封鎖，本月19日確診人數只有1370萬人，然而直到七月十九日為止，全世界共有1450萬確診者，死亡人數來到61萬，是很不好的消息，顯示全世界在社交距離並沒有好好的落實。他也預估，到了年底可能就會突破2千萬，全世界除了台灣少數國家外，疫情都還是非常嚴峻。

這次COVID-19全球大流行疫情中，美國史丹佛大學教授王智弘率先在美國醫學會雜誌(JAMA)發表一篇述說台灣防疫成功的論文，讓世界各國很快認識「台灣模式」。

王智弘曾倡議，希望透過研究，找出修正目前台灣入境檢測須居家檢疫14天的模式，他表示，台灣目前有兩個保護網鞏固，一個是包圍政策也就是嚴謹的疫情調查以及實施十四天居家檢疫，另一個則是透過健保就醫時撈出漏網的確診者。不過終究有天要與國際接軌，如何慢慢的降低包含一天一千元的居家檢疫費用成本，是可以討論的政策。有待科學證據證明，若能透過入境篩檢＋篩檢1次，或篩檢2次等，逐漸取代居家檢疫14天，就是可以討論的方案。

台大公衛學院院長詹長權認為，台灣還沒進入後疫情時代，精準來說應該像是棒球第九局上半，還沒到最後一局輸贏未知，不要對現在的成績太滿意。他指出，台灣目前還有面臨檢測量能未經磨煉、藥物存量不足、有效疫苗年底前無法取得以及邊境管制難以解除的困境，若不能利用現在領先國際之際「站到更前面一點」，就會失去台灣模式2.0的優勢。

詹長權表示，以檢驗量能來看，台灣周遭的國家例如日本、香港、馬來西亞等這些國家的總篩檢量都突破十萬以上，原本比我們差的國家都慢慢追上來，台灣從四個月前到現在都不斷的強調檢驗陽性率很低，因此篩檢數量就始終停留在怨地，在國際上起碼要有十萬的篩檢量能，合理的檢測數量才能證實防疫能力。

「入境篩檢就是一個策略」，詹長權強調，現在唯有實施入境篩檢，一方面可以磨練當疫情來時如何動員大量的篩檢能力，以及面對邊境解封時，要如何縮減檢疫天數。

(中時 )