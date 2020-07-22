桃園市龍潭區30歲張姓男子疑因情路不順造成情緒不穩，22日凌晨0時許欲在福龍路二段租屋處持剪刀輕生，室友黃男見狀立即報警，警方獲報後至現場勸導，但張男突然揚言要引爆瓦斯，為避免傷害擴大，警方與張男對峙後，總算成功將他壓制，並將張男壓制上銬，通知消防隊到場戒護送醫。

黃男表示，張男最近和女友感情失和、多有爭執，時常有情緒不穩的情況，22日凌晨回租屋處時，原先只是啜泣訴說原委，沒想到情緒一來，就持剪刀揚言輕生，嚇得他趕緊報警。

龍潭警分局中興所接獲報案後，隨即通報所內支援警力5名到場處理。一進屋內，發現張男仍不斷啜泣，脖子上已有兩處遭剪刀刺傷，警方原想柔性勸導、趁機奪刀壓制，未料張男又開啟屋內瓦斯企圖引爆，現場情況相當危急，員警看準時機後，便一鼓作氣將張男壓制上銬，並通報消防隊到場送醫救治。

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