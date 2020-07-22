時力立委邱顯智、王婉諭、陳椒華以及民眾黨立委高虹安今日表示，今早通過的《國民法官法》也和公民團體和多數民意有落差，令人遺憾。

邱顯智等3人今日上午於立院議場門口召開記者會表示，本次臨時會程序草率，剛通過的《國民法官法》倉促立法、考監委不願回覆問卷、監委為實質審查即逕行表決等情事，讓人失望。

邱顯智指出，經過30多小時不斷電的審查，今日上午9點40分於議場三讀強行通過民進黨主導的《國民法官法》版本，令人失望，也違背司改會、台灣陪審團協會等團體的期盼。

邱顯智說，《國民法官法》的適用門檻是10年以上有期徒刑之罪，不僅「高不可攀」，還導致適用《國民法官法》的案件，1年僅剩5、6百件。

王婉諭表示，本次的臨時會程序草率，例如監委未經實質審查，不但無法解釋社會對考監委疑慮，還剝奪了實質審查、答詢的機會，就直接強行通過人事案，是非常不妥且不尊重民主的作法。

陳椒華指出，此次臨時會通過的《國民法官法》，相較於目前的制度雖然稍有進步，但通過的版本只能適用10年以上重罪，希望未來能再次修訂，將更多類型的案子納入。很遺憾雖然最後通過的是「參審制」，但時代力量所提的「陪審制」仍經逐條審議、表決，也為陪審制的推動立下一個里程碑。

高虹安則於臉書發文表示，民眾黨團所提出的參陪審併行制、擴大適用案件類型、確保國民法官專注參與的選任程序等修正動議條文，都未能獲得採納。

高虹安指出，國民法官法的施行，未來尚須經過6年的「成效評估期間」。民眾黨團期盼未來在施行細則中，透過成效評估委員會的成立，進行必要之調查研究、善盡職責，忠實提出評估報告；並將採用其他人民參與審判之制度、調整適用案件類型等，列為可行性評估項目。

(中時 )