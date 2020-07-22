美國由共和黨掌控多數的國會參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）就國會正在推進的新一輪激勵方案表示，共和黨支持直接向人民發錢，以及向針對小型企業的「薪酬保護計畫」（PPP）撥款。

麥康諾周二在參議院全體會議上表示，在部分地區的新冠肺炎新增確診數持續激增之際，美國需要新一輪的經濟振興措施。他預計在未來幾天提出一項振興法案。此前他曾透露，共和黨版本的激勵方案規模約為1兆美元。

隨著美國疫情持續升高，民主與共和兩黨開始積極推動新一輪紓困與振興經濟計畫，民主黨籍國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周二在與華府官員會談後，呼籲共和黨陣營擴大正在規畫中的激勵方案，因為1兆美元並不足以應付疫情造成的衝擊。

美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）、白宮幕僚長梅道斯（Mark Meadows）則表示，新激勵方案的立法工作已經取得進展，希望能在下周末以前獲得國會通過。

(時報資訊)