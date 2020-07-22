員警循違規地點前往查看，6分鐘內便找到老翁的機車。(警方提供／陳世宗台中傳真)

65歲的杜姓老翁，日前拿著罰單走進中市警六分局協和派出所，稱自己的機車自2014年借朋友後失聯至今，因車輛老舊一直都沒有報案，近日卻收到1張違規停車罰單，才專程從嘉義北上至台中了解情況；員警循違規地點前往查看，6分鐘內便找到老翁的機車。

警方指出，杜姓老翁詢問警方違規車輛是他借友失聯已經多年的機車，為何會在台中被開罰？在巡邏員警廖正文、盧彥羽詢問下；杜姓老翁說，6年前自己將機車借給1位朋友，後來因故未再聯繫，又考量機車老舊便未向朋友討還機車，但因近日被開罰單，驚覺不能再置之不理。

杜姓老翁特從嘉義北上向台中警方求助，希望能找回機車；員警隨即驅車前往罰單上所登載的違規地點，在6分鐘內，便找到杜姓老翁不見6年的機車。杜姓老翁感謝警方的協助，並表示一定會繳罰單，但未來要將機車借給別人前會再詳加考慮。

警方提醒，不論將車輛借給親友或他人，應提醒勿違規停放，以免受罰；許久未使用之車輛若欲報廢也應至監理站辦理。

(中時 )