西門町峨眉停車場槍擊雙屍命案，一二審認定冷血殺手陳福祥在鬧區開槍殺人，罪無可逭且再社會化可能性低將他判死，經最高法院撤銷，高院更一審認定陳福祥難有教化可能，仍將判處死刑，但最高法院今又撤銷、發回更審。

這起震驚社會的槍擊命案，起因男子陳威宇經友人介紹，找陳福祥安排買毒品，2015年1月蔡宗育、蔡鎧陽北上與陳福祥見面，隔天3人相約峨眉停車場交易毒品，但陳福祥先後槍殺蔡宗育2人，再騙陳威宇完成交易，拿走440萬後逃亡，後來因上色情網站洩漏行蹤被逮。

北院認為陳雖坦承犯行，但對不相識人卻加以殺害，視人命如草芥，就槍殺蔡宗育部分依殺人等罪判處無期徒刑，殺害蔡鎧陽部分判處死刑，合併執行死刑。

高院開庭時，陳卻辯稱是因蔡宗育用手摸腰部，他誤以為對方要拿槍，於是先下手掏槍殺害，並擔心蔡鎧陽反擊，才慌了手腳開槍加以殺害。

高院認為，陳殺害蔡宗育後，為免事跡敗露又開槍殺死蔡鎧陽滅口，他的行為是兩公約最嚴重的犯行，雖然他當庭向死者家屬道歉，並賠償蔡鎧陽家屬20萬元，但他再教化可能性低，無法預防再犯，將陳判處死刑，高院更審仍判死，但遭撤銷。

(中時 )