總長沈一鳴專機失事 監院彈劾失職人員 空軍：尊重 13:102020/07/22 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 編號933的UH-60黑鷹上午在宜蘭新北山區墜毀，機上包括參謀總長沈一鳴及駕駛等機組人員13員，共8死5傷。國防部製作追悼圖卡，為殉職軍士官弔唁。（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對黑鷹直升機執行專機任務失事，監察院彈劾空軍官員，空軍司令部今(22)日表示，對於監察院所提相關意見及違失人員移送公懲會等情，本軍敬表尊重。 UH-60M黑鷹直升機年初在新北市烏來山區失事，造成機上參謀總長沈一鳴等8人不幸罹難。監委包宗和、仉桂美調查，空軍八天中主任任亦偉以及攔管長周士凱涉有違失，提案通過彈劾。 空軍司令部進一步指出，本次事故發生後，已採取多項精進作為，持續強化氣象提示資源、落實任務提示及監管作為，並精練管制人員各項訓練及應變能力，以維飛行安全。 (中時 ) #空軍 #人員 #失事 #彈劾 #任務 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 打群架！美隱形驅逐艦合體可發射120反艦飛彈成艦隊殺手 - 軍事 總長沈一鳴專機失事 監院彈劾失職人員 空軍：尊重 - 軍事 敘利亞軍方捕獲美軍「黑黃蜂」間諜無人機 - 軍事 土耳其F-35戰機正式掰掰！將改裝成美國版本 - 軍事 破功！裝備上艦面 美朱瓦特驅逐艦隱形戰力落漆 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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