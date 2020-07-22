針對黑鷹直升機執行專機任務失事，監察院彈劾空軍官員，空軍司令部今(22)日表示，對於監察院所提相關意見及違失人員移送公懲會等情，本軍敬表尊重。

UH-60M黑鷹直升機年初在新北市烏來山區失事，造成機上參謀總長沈一鳴等8人不幸罹難。監委包宗和、仉桂美調查，空軍八天中主任任亦偉以及攔管長周士凱涉有違失，提案通過彈劾。

空軍司令部進一步指出，本次事故發生後，已採取多項精進作為，持續強化氣象提示資源、落實任務提示及監管作為，並精練管制人員各項訓練及應變能力，以維飛行安全。

(中時 )