王樂妍近期加入經營Youtube行列，和星座塔羅專家王奇老師搭檔創立「WC二次方」YouTube頻道，經過2個月市調與討論，誕生出專為平凡小人物發聲的「有眼淚的人」節目，將於22日正式上線。王樂妍和王奇更喊話，為慶祝頻道開台及節目播出，只要訂閱數破十萬人次，就要招待粉絲及工作人員出國看藍眼淚海岸。

綜觀目前Youtube頻道多以嬉鬧取寵、旅遊生活、消費娛樂、職人經驗為主題的內容居多，王樂妍希望內容與眾不同，又能傳遞正能量以及長久經營，尋求王奇老師的解惑後，意外發現兩人是合作的最佳拍檔，於是在王樂妍使出美色及撒嬌的大絕招後，成功說服王奇老師一起加入。

王樂妍和王奇說，名人的成功的故事聽太多，人生成功沒有標準答案，為什麼不來聽聽平凡人的故事呢？「有眼淚的人」節目最大亮點就是「一不三沒有」原則，「一不」指所有受訪來賓不能拒絕主持人的提問，在沒有哭出眼淚之前不能離開訪問座位，而「三沒有」是指節目裡沒有名人、沒有明星、沒有錢（製作經費拮据，來賓也沒通告費）。期望節目是一種能量表述，不只是訪談也是另類交心，不只是故事也是自我療癒，讓每顆看似平凡的淚珠，都有你我內心最深處的共鳴。

首次錄影過程，每位來賓故事都相當感人，包括親情、愛情或不順遂的人生故事，讓王樂妍數度哭到要求暫停錄影，平復好的心情才能繼續錄影，事後王樂妍表示：「主持深度訪談節目比演戲難」，要讓掌控節目錄影節奏外，又要很中立的不被來賓感人故事影響心情，笑說「我今天哭得比來賓還慘，下次要多喝一點水，不然可能會從有眼淚的人哭成沒眼淚的人了」也感謝王奇從旁協助，讓節目錄影能順利進行。

為慶祝頻道開台及節目播出，訂閱數破十萬人次，就要招待粉絲及工作人員出國看藍眼淚海岸，一方面是要感謝大家的支持，另一方面也是因為疫情的關係大家都沒辦法出國玩，利用這個機會可以讓大家出國解悶。除了「有眼淚的人」節目外，「WC二次方」YouTube頻道將製作更多精彩的節目內容。

(中時 )