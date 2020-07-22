許多飼主為了讓狗狗有足夠的運動量，都會帶著狗狗外出遛狗散步，但如果家中小狗太過活潑好動的話，主人可能就要小心一點了。英國一名47歲女子黛博拉瑪麗羅伯特（Deborah Mary Roberts）8日外出遛狗時，疑似跌倒後，脖子不小心被狗鍊緊緊勒住、倒地昏厥，送醫搶救後仍宣告不治。

根據《太陽報》報導，黛博拉當天帶著2隻狗狗出門時，疑似無法控制住狗狗，跌倒後不小心被狗鍊緊緊勒住脖子，無法呼吸而面朝下昏倒在草地上，經路人通報送醫搶救，仍宣告不治。當地警方初步調查後表示，黛博拉是因狗鍊狠勒造成窒息而不幸身亡，雖尚未發現其他疑點，但仍會針對細節持續調查。

另外報導指出，黛博拉3年前喪夫後便獨自撫養4名孩子，並將心力全放在照顧孩子身上，黛博拉的兒子卡勒姆（Callum）也在臉書上悲痛發文，「她是一個出色的母親，我和兄弟們在臉書上快被親友們關於我媽的可愛評論淹沒，她真是一個獨特的存在，我們都會很想念她」。

對於這起不幸的意外，黛博拉的親友們都感到十分難過；由於新冠肺炎疫情影響，黛博拉的4個兒子，將為母親舉辦一場僅限20人參加的葬禮並全程直播，以便未能到場的親友觀禮。

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(中時新聞網)