立法院今(22)日三讀通過《國民法官法》，總統府表示，感謝立法委員們的辛勞，讓這部劃時代的法案能夠順利通過，使人民得以充份參與司法審判，實現「共審共判」新紀元。對此，臺灣民意基金會董事長游盈隆直言，這是民進黨完全執政下的一個荒腔走板的演出，他說今天是臺灣民主被糟蹋的一天，可恥的一天。

為解決恐龍法官弊病，立法院花了將近3天3夜時間，在上午完成《國民法官法》草案三讀程序，宣告立法架構大致底定。未來，國民法官將由年滿23歲的國民隨機抽選，專責審理「本刑10年以上有期徒刑」或犯「故意殺人」之罪；而決定被告有罪、無罪的「有罪認定」標準，將由6名國民法官、3名職業法官達成2/3以上共識來決定；「科刑評議（指判刑輕重）」部分，須達過半數的共識；若要判死，則須達2/3以上同意。

對此，游盈隆在臉書表示，這是民進黨完全執政下的一個荒腔走板的演出，在全民被蒙在鼓裡的情況下通過立法，沒有充分的社會溝通、討論和理解，「顯示兩次完全執政的民進黨沒有學會尊重民意，不把民意當一回事，想做什麼，就做什麼，把民主程序正義拋到九霄雲外」。

游盈隆認為，就算國民法官參審制的通過，立意不壞，但一個全民高度關注的重大司法制度變革，竟然在全民霧煞煞下通過，缺乏全民的參與和討論，完全省略民主政治最可貴的「大眾諮商」過程。他說這是開了一個很壞的反民主的惡例，他深惡痛絕，萬分遺憾，在此表達強烈的抗議和譴責。「今天是臺灣民主被糟蹋的一天，可恥的一天，因為，沒有程序正義的民主不是民主，是典型的寡頭統治」。

(中時新聞網)