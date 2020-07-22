立法院三讀通過「國民法官法」，蔡英文總統今天表示，司法「共審共判」的新時代開始了，這套國民法官制度，結合了英美法系「陪審制」和大陸法系「參審制」的優點，是一部劃時代的法案。我們會持續落實「屬於人民的司法改革」，更會循序漸進，提升法治意識，達到社會的進步！

蔡英文在臉書表示，今天，立法院三讀通過「國民法官法」，人民參與司法「共審共判」的新時代開始了。

她說，推動人民參與司法審判，是2017年司改國是會議的結論，也是我對司法改革的承諾。過去，司法缺少人民參與的空間，重大刑事案件判決的公平性常受質疑，也影響了司法的公信力，這是我們極力想改變的現象。

新制度上路後，凡是「最輕本刑10年以上」或「故意犯罪造成死亡」的刑事案件，將會隨機抽選6位國民法官，跟3位職業法官共同審理和判決。

蔡英文表示，這套國民法官制度，結合了英美法系「陪審制」和大陸法系「參審制」的優點，讓代表人民意志的國民法官，和具法學專業的職業法官，可以共同審理案件，讓審判更公開透明、更公平正義，也更能反映人民的感情與期待。

她說，「國民法官法」是一部劃時代的法案。她要謝謝 司法院 規劃草案，也謝謝參與漫長討論的各界專家，以及辛苦審查法案的立委們。我們會持續落實「屬於人民的司法改革」，更會循序漸進，提升法治意識，達到社會的進步！

(中時 )