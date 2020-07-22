ABC-KY瑞磁生技(6598)新冠試劑7月陸續出貨，供貨給包含美國Baylor及Poplar等大型醫療機構，今日股價開高後直奔漲停板108元鎖住，至12:40，買單有超過1500張排隊等著買。

瑞磁生技在6月16日宣布取得美國FDA核發新冠病毒分子檢測試劑的緊急使用授權(EUA)，日前該檢測試劑已開始供貨給包含Baylor及Poplar等大型醫療機構，並有多家大型實驗室商洽導入。Baylor位在美國德州，是德州當地最大醫療保健機構，Baylor的醫療系統涵蓋48家醫院、800多個護理站，意謂著瑞磁生技未來若持續供貨給Baylor，將可同時服務48家醫院、800多個護理站；而Poplar則位於美國孟菲斯，是田納西州具代表性的大型實驗室。另還有客戶採先下試劑訂單後裝機的模式來確保供貨，顯示疫情的嚴峻。

瑞磁生技說，因美國新冠疫情近來每日確診病例數頻頻突破6、7萬，其中包括德州在內等地的疫情最為險峻，因此預估瑞磁生技下游客戶將能持續及增加新冠病毒檢測試劑的採購，對公司業績將有顯著的挹注，公司營運也確立自第二季谷底翻轉逐漸攀升。

隨著美國確診人數在多州劇增，檢測市場需求遠大過於供給，瑞磁指出，對於美國的新冠疫情，瑞磁生技目前是以上呼吸道20項致病原、加上COVID-19 EUA 1項的銷售策略來開發市場，提供當地醫療機構一次性購足的服務。

(時報資訊)