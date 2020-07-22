立法院臨時會在今天落幕，但由於行政院長蘇貞昌即將提出金額達2千億的第三波紓困特別預算，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，召開第二次臨時會將在所難免，時間點會選在8月15日高雄市長補選後再舉行。

蘇貞昌日前表示，「紓困3.0」的預算，在本月23日於行政院院會通過後，接著就會送立法院審議，屆時會將這筆預算用於受疫情衝擊的產業。

如今，立法院臨時會已於今天結束，若要及時處理政院紓困3.0預算，勢必得再行召開臨時會。否則，最快就得等到9月中旬過後，立院正式召開會期才可能排上議程。

對此，柯建銘今天表示，如果明天行政院通過追加紓困預算，並把預算案送到立法院，那麼召開第二次臨時會將在所難免。他說，時間點應該會落在8月15日高雄市長補選結束後，目前各黨團初步也認為召開的時機會是在8月下旬。

柯建銘說，對於此次追加預算，希望朝野能共同努力，比照前2次預算案的處理模式，直接排除1個月的協商期，讓預算案在可控制、可預期的範圍內快速通過。

(中時 )