桃園航空城徵收爭議不斷，桃園市長鄭文燦22日在市政會議強調「事緩則圓」，宣布要拉長戰線，向中央爭取第三跑道2025年完工啟用的目標再往後遞延，全區動工的時間從2024年2月延到10月，另居民不必趕在8月20日，徵收前完成協議價購都有7.5％獎勵金，保持彈性。

台灣史上最大徵收案「桃園航空城」計畫正在進行地上物協議價購，居民不滿評點過低、先建後遷跳票已多次抗議，鄭文燦表示，上半年才通過第三跑道環評跟土地徵收核定，有些居民還沒有做好心理準備，認為推動時間表要將心比心，重申一定要「先建後遷」，市府負責的蛋白區秉持先建後遷原則，但民航局負責的蛋黃區第三跑道恐來不及，將跟行政院反映：「第三跑道2025年完工啟用的期程要調整！」

鄭文燦解釋時程調整的基準點，2022年9月分配安置街廓、讓居民取得土地重建家園的時間點不變，但原定2024年2月全區動工的期程，將延後8個月，壓在2024年10月，安置計畫都完成後再進行航空城全區動工，市府跟民航局就有完整的4年處理安置作業，強調有充裕時間才能事緩則圓。

「安置拆遷作業一定要先完成！」鄭文燦強調，推動時間表要將心比心，市民居住的房子也都要同理心看待，土地配好後要有時間給居民興建自己的家園，沒能力蓋的話由市府提供安置住宅，或是以包租代管幫忙找房，其中安置住宅部分，民航局因工程單位人力缺乏，已決定由市府代辦，目前市府已發包約1200戶，民航局則有1200至2000戶間，但完工期程可能晚半年，未來總戶數將達3200安置戶。

鄭文燦也預告會安排專案會議，針對部分居民希望土地跟建物都一坪換一坪的需求研議，「我認為是必要的！」，讓小坪數住宅換地取得較大土地，提升住宅品質、讓重建家園比原來更好，他也提到計價要以最低成本，希望興建成本12萬加上管理成本，要壓在15萬內，讓居民得到最大保障。

鄭文燦也指示工務、地政局針對地上物的協議架構工作，要採從優、從寬、從簡三大原則，將心比心協助爭取權益極大化，他指出，市府已提高評點從每點10.1元調高至12.1元、也加碼了10大優惠方案，為了要讓居民有充分時間複估，本來壓在8月20日前簽署協議書才有7.5％協議價購獎勵金，也放寬保持彈性，「只要報徵收前完成協議價購都有獎勵金！」不壓縮作業時間、讓民眾充分查詢查估項目，像是桃園就針對氣密窗從優補償，他也指示工務局要由主管帶隊，深入各里每周至少駐里三次，面對面、一對一方式服務每個居民，「查估公司不做最後決定，要由工務局決定！」

(中時 )