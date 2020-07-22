國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，檢疫民眾也跟著鬆散，台南市目前有700多人居家檢疫中，日前卻查出有居家檢疫者在外趴趴走，台南市衛生局表示，該居家檢疫民眾6月22日自泰國返台，期間外出因交通違規被攔查，被揪出竟然是居家檢疫者，除了交通罰單也遭衛生局裁處10萬元罰款。

台南市衛生局表示，這名居家檢疫者應於6月23日至7月6日期間應進行居家檢疫，卻在檢疫期滿前一天、7月5日騎機車外出，還將定位手機放在家中，最後因交通違規遭警方攔查，行蹤露餡，遭開罰10萬元。

台南市衛生局至今共開出66張罰單，累計764萬元罰款。台南市長黃偉哲表示，最近發現居家檢疫者趴趴走，針對這樣的行為，應該嚴打、嚴罰、嚴法，不管個案是坐防疫計程車、入住防疫旅館，或是居家檢疫，務必請相關單位嚴密監控。

黃偉哲也於第18次武漢肺炎一級指揮中心會議中指示，各單位應協調規劃查察人力，加強居家檢疫者的查察力道。民政局長顏振標表示，個案若確實違規，會以最快速度將訪視調查表等資料寄送衛生局進行裁罰，如違規個案有抗拒或重大情事即送集中檢疫，防堵疫情破口。

(中時 )