立法院臨時會今天表決通過中華航空正名公決案，要求交通部應採避免和中國國際航空混淆措施。行政院發言人丁怡銘表示，各部會將先研擬圖例再交由專案小組討論，包括華航改塗裝、護照封面、及外館名片希望提高台灣識別度等，都會依據立法院的決議分階段進行。

丁怡銘說，交通部跟外交部都有在整理圖例，來凸顯台灣的名稱，例如華航的塗裝、外館名片、護照封面，設計上如果要提高台灣的識別度，會做些必要的調整，若各部會送到專案小組後，會再做整體考量。

他說，政院專案小組會討論可行性方式，如台灣放大縮小，CHINA要放在哪裡，正確的名稱是提高台灣識別度，不全是都是正名；立法院的決議案也有講，是在具可行性的情況下分階段進行，像是商業商標、公司行號登記等等，不是第一階段就跳到正名，行政單位都會根據相關職責來擬定相關的圖例。

丁怡銘表示，華航要改塗裝，現在就是要做機身圖例的討論，其他像是外館名片希望提高台灣識別度，政院都會依據立法院的決議來進行。

(中時 )