芯儀在節目分享育兒省錢術。（年代提供）

朱芯儀與衛斯理結婚8年育有2子1女，她日前上年代MUCH《聽媽媽的話》傳授育兒省錢術，透露起初在新手媽媽時期，花過不少冤枉錢。以往總愛幫小孩打扮時髦的朱芯儀，常買T恤給兩個兒子穿，但小朋友活潑好動，回家後白T只有一個「慘」字形容，尤其是玩完沙坑，衣服怎麼清洗都有殘印，往後只幫兒子買黑色或藍色衣服！

朱芯儀也體認到孩子生長速度快，很多衣服、鞋子穿一次就說掰掰，去年產下小女兒時，順勢承接大姑賈靜雯的女兒咘咘和Bo妞的二手衣，不論是咘咘的公主風還是Bo妞的中性風都照單全收。朱芯儀直言，小朋友的衣服千萬不要多買，感謝姑姑賈靜雯慷慨相贈，著實省了一筆大開銷。

同樣是小孩治裝，主持人小禎自爆，曾省錢省過頭，以往女兒每一季校服，都會買大兩號，自四年級下學期後，因為接近畢業，校服就再也沒換過。直到小禎到校參加畢業典禮才驚覺，其他同學裙子長度都及膝，Emma的裙子短到大腿露半截，為全年級最短。小禎笑說，當初只想省下千元治裝費，沒料到讓Emma穿了迷你裙上課，實在對不住女兒！

朱芯儀透露，以前衛斯理對家的擺設，有自己堅持的佈置美學，最好像樣品屋一般乾淨，各個物件要完好放置。但自從小孩出生後，對於家具、家飾的破壞力驚人，幾乎每個角落都有兒子的傑作。家中白色亞麻的布沙發，曾經被兒子喝的藍莓汁打翻染色，整組報銷；樓梯旁的白牆，也因為小朋友走過會靠著，牆面總沾染像水彩筆暈開的藍色痕跡。試過自己買油漆，每個月小面積粉刷，欲遮蓋牆面污漬，但怎麼補，都比不上孩子破壞的速度。關於堅持的居家美學，朱芯儀直接勸老公：「不要再作夢了！」衛斯理只好認命放棄，連收藏多年的公仔，都搬至工作室陳列，免於被肢解的命運。本集將於7月26日年代MUCH台38頻道播出。

(中時 )