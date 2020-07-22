被市場點為下一個立訊投資對象，鎧勝-KY(5264)今天逆勢反彈，其今上半年營收167.35億元，年增8.3%。但也有消息指出，可成(2474)才是立訊的目標。但不論是鎧勝-KY或是可成，立訊目標是要打造「陸版鴻海」，立訊董事長王來春深諳「鴻海模式」，被譽為「20年前打拼的郭董翻版」，未來目標為手握蘋果代工單。要打造完整供應鏈，供應鏈中的機殼廠是其中之一。

上周五17日晚間，緯創(3231)發出重訊，公告將以約138億台幣出售旗下昆山緯新資通、江蘇緯創投資給中國立訊集團，預計年底完成，這筆交易除了衝擊到緯創的股價以外，立訊可能替代鴻海在中國代工蘋果手機的地位。立訊下一個出手的目標，也在兩岸的科技圈傳言不斷。

消息指出，立訊在竹北的研發單位已經在去年挖角鴻海通訊團隊，此次買下昆山緯新資通，進一步建立了爭取蘋果代工大單的實力。

對於市場紛擾不斷的消息，鎧勝也在日前特別發聲明指出，公司維護股東權益，若有重大營運變動，皆遵循主管機關辦理，所有資料請以本公司於公開資訊觀測站之公告為主。

法人認為，緯創出售昆山緯新資通給立訊，從長期來看，還可能有合作的機會。緯創的策略在於減少競爭，並提高獲利能力，這將使緯創新的印度生產基地保持穩定，這有利於未來和立訊建立潛在合作夥伴關係。

(時報資訊)