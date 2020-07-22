工研院研發的高速光學同調斷層掃儀OCM，與艾克夏整合為全功能性飛秒雷射眼科新系統，以非侵入式的光學技術即時看到角膜斷面影像。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

艾克夏研發出「微創全飛秒雷射」技術，手術過程可同步觀看角膜斷面影像。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

現代人高頻率使用3C產品，導致近視、白內障、青光眼攀升，艾克夏醫療儀器研發「微創全飛秒雷射」技術，手術過程可同步觀看角膜斷面影像，與工研院簽署「OCM技術應用於眼部組織虛擬切片技術模組」授權，雙方將共同開發「新世代組織斷層掃描全功能性飛秒雷射系統」，開啟眼科精準醫療新「視」界。

工研院生醫所所長林啟萬表示，矯正眼睛的屈光不正，大多透過屈光手術，以雷射改變眼角膜弧度來改善視力，設備多為結合「飛秒」與「準分子」等二種技術。

林啟萬指出，工研院研發的高速光學同調斷層掃儀OCM，與艾克夏整合為全功能性飛秒雷射眼科新系統，在手術過程能即時看到角膜斷面影像，有助醫師達到眼科精準醫療，更可協助艾克夏在白內障手術、近視老花手術及近視預防等3大領域市佔率。

艾克夏總經理黃承好指出，工研院擁有優異深厚的光學基礎與軟體優勢，透過雙方軟硬整合，無須透過侵入式的切片即可判讀，大幅降低手術風險及副作用，病患癒合也更快，將可為近視、老花眼、白內障患者帶來一線曙光。

該公司目前已銷售近30台準分子雷射近視手術儀，後續開發出準分子雷射屈光手術儀、飛秒雷射手術儀及飛秒雷射白內障手術儀，目前正與印度和台灣相關醫療院所進行跨國人體試驗，希望明年可以順利上興櫃。

(中時 )