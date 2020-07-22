後壁高中與南華大學合辦暑期「fun青春、勇敢show」英語營隊，今天在高鐵台南站快閃演出。（曹婷婷攝）

後壁高中與南華大學合辦暑期「fun青春、勇敢show」英語營隊，今天在高鐵台南站快閃演出。（曹婷婷攝）

印地安酋長、巴西足球隊伴著台灣高中生與大學生在高鐵台南站載歌載舞，今天的高鐵台南站很國際化！

後壁高中與南華大學合辦暑期「fun青春、勇敢show」英語營隊，今天在高鐵台南站快閃演出。這場快閃活動集結後壁高中學子演唱英語歌，南華大學民族音樂學系表演二胡與小提琴，佛光山如來寺「如來之子」巴西足球隊獻上花式足球秀，氣氛熱烈。

南華大學表示，希望透過活動讓南華大學外籍教師、巴西足球隊外籍生與後壁高中同學進行交流、學習，充分體會英語是與世界溝通的工具，也藉由快閃表演及現場旅客的喝采與掌聲，讓學生找到英語學習成就感。

南華校長林聰明表示，南華大學近年來外語學習的環境與資源已是國內大學翹楚，有來自22國823位外籍生，巴西足球隊就是其中之一，大家一起在校園生活、學習，校園就是一個「國際村」，非常感謝鄰近偏鄉或社區較缺乏外語資源的學校共同參與圓夢，也感謝高鐵台南站提供國際化公共表演空間。

高鐵台南站站長顏宏穎表示，隨疫情趨緩，政府鼓勵「防疫新生活運動」，高鐵公司響應政府推行防疫新生活，希望旅客在匆忙行程也能停下腳步聆賞各具特色的音樂、舞蹈或展演活動，放鬆心情，享受防疫樂活人生。

(中時 )