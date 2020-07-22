高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁近日被爆碩士論文有96%涉抄襲，她今天開記者會回應表示，自己是依照中山大學正常程序畢業，尊重學校審查機制。但民進黨高雄市議員陳致中今痛批，韓國瑜6月被罷免原因，就是違背政治誠信，若李無法提合理解釋，勸她退選。

李眉蓁近日遭的碩士論文《台灣對中國大陸之貿易分析》，被促轉會「東廠事件」吹哨人吳佩蓉在臉書貼文指出，涉及嚴重抄襲僑委會委員長童振源曾發表的《兩岸政經互動》，已侵犯他人著作權。且《鏡周刊》近日比對後，今天再度報導稱，李整本論文全文，有高達96%的頁數比例，都涉嫌抄襲「台北大學公共行政暨政策學系」碩士生雷政儒曾在2000年7月出版的論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》。

對此，李眉蓁今天在高雄市黨部開記者會指出，「蔡總統的論文也是疑雲滿天飛，要檢驗的話應一視同仁，而非分大總統、小市長，如果蔡總統回應了，自己也會按照她的標準回應」，她說，「也終於知道韓國瑜市長的心情，跟許崑源為什麼從17樓跳下去」。

對此，陳致中今22日透過臉書表示，「韓國瑜被罷免的主因之一就是違背政治誠信，這是選民非常在意的點」。他說，今爆出「論文整本抄襲門」，攸關政治誠信，李眉蓁不能不回應、也不能推給發言人，她(李)如果無法提出合理的解釋，那就是把高雄市民當作笨蛋。陳致中最後奉勸李眉蓁，「宣佈退選，以示負責，不然還選得下去嗎？」。

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民進黨高雄市議員陳致中，今在臉書呼籲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，論文若沒解釋清楚，應該退選。（圖/陳致中 臉書）

(中時新聞網)